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В Узбекистане умер известный советский актёр Хусан Шарипов

Сегодня, 16:58

Причины смерти артиста не разглашаются.

В Узбекистане умер Хусан Шарипов. Известный советский актёр скончался на 81-м году жизни в Ташкенте. Уже сегодня его похоронят на одном из кладбищ города. Тем временем близкие и родственники совершат обряд молитвы за него в Соборной мечети «Шейха Зайниддина». Что явилось причиной смерти Народного артиста Узбекистана, не сообщается.

Как известно, Шарипов родился в Ташкенте 27 июля 1937 года. Он являлся выпускником Ташкентского государственного театрально-художественного института, который окончил в 1961 году. До 1991 года служил в Театре им. Мукими. На счету артиста более 30 киноработ, в том числе такие картины, как «Невеста из Вуадиля», «Опалённые Кандагаром», «Уходя, остаются», «Тайное путешествие эмира» и прочие. Последней работой Шарипова стала комедия «Трясогузка». В ней мэтр исполнил главную роль.

Ранее мы писали, что умер поэт Андрей Дементьев. Знаменитый литератор не дожил до своего юбилея совсем немного. 20 июля ему должно было исполниться 90 лет.

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