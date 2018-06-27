Илья Резник: Смерть Дементьева опустошила литературное пространство

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Сегодня Россия скорбит о кончине одного из самых любимых поэтов жителей бывшего СССР Андрея Дементьева. О смерти литературного деятеля стало известно 26 июня.

Народный артист России и коллега Дементьева по цеху Илья Резник также прокомментировал уход из жизни своего друга: «Андрюша последний шестидесятник, классик наш. С его уходом, конечно, опустело литературное пространство». О смерти поэта Резника известила жена покойного. Сегодня в Москве ушел из жизни поэт и автор известных всем россиянам песен «Яблоки на снегу», «Натали» и «Лебединая верность» Андрей Дементьев. Ему было 90 лет. Его супруга Анна Пугач сообщила, что, по мнению врачей, причиной смерти могла стать инфекция.

В течение 10 дней поэта наблюдали врачи одной из московских клиник, куда его в экстеренном порядке госпитализировали 10 июня. Состояние здоровья известного пациента улучшилось, и врачи смогли отпустить его домой. Дементьев активно планировал торжественное мероприятие по случаю своего юбилея, который намеревался отпраздновать в Твери 20 июля.

Творческая жизнь Дементьева была очень плодотворной. Он издал более 50 сборников стихов и является одним из популярнейших поэтов. Ему принадлежат стихотворения: «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей» и еще множество других известных и любимых россиянами произведений.