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Путин соболезнует родным и близким Андрея Дементьева

Сегодня, 14:37

Пресс-секретарь президента России сообщил, что смерть поэта Дементьева шокировала Владимира Путина. Он не остался в стороне и скорбит о потере вместе с родными и поклонниками.

Сегодня, 26 июня, из жизни ушел знаменитый российский поэт Андрей Дементьев. Его смерть на 90-м году жизни шокировала окружающих, ведь он вел активный образ жизни и готовился к празднованию юбилея, который должен был пройти в Твери. Владимир Путин направил родным знаменитости телеграмму. В которой соболезнует их потере и сообщает, что утрата такого великого деятеля культуры ощутимо ударит по всем россиянам.

Сообщается, что супруга поэта Анна Пугач попросила журналистов не раскапывать горячие факты из жизни ее мужа. Также женщина рассказала, что уверена – Дементьев скончался от инфекции, которую ему занесли во время последнего лечения в медицинском учреждении. Напомним, что знаменитость провел в московской больнице с 10 по 21 июня, куда попал экстренно.

Напомним, что поэт является автором более 50 книг со стихами, многие из которых стали песнями - «Яблоки на снегу», «Натали», «А мне не надо от тебя», «Мы навек любовью ранены».

Самыми известными стихами Дементьева стали - «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и многие другие.

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