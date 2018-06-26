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Рубальская считает умершего Дементьева удивительным человеком

Сегодня, 14:10

Андрей Дементьев ушел из жизни 26 июня, но его коллеги все не могут смириться с потерей. Поэтесса Лариса Рубальская испытывает не только душевную, но и физическую боль от потери друга.

Поклонники таланта Андрея Дементьева, которого не стало 26 июня, любили не только родные, друзья и поклонники, но и коллеги. Так, Лариса Рубальская вовсе считает поэта удивительным человеком и рассказывает на своей страничке в социальной сети о боли, которую испытывает от его потери.

Рубальская заявила, что человечество живет в таком бешенном ритме, что не всегда замечает потери замечательных людей. Мы настолько привыкли к ежедневным тяжелым известиям, которые касаются любых сфер жизни, что стали жестче. Такие же изменения происходят и с самой знаменитостью, но вот потеря Дементьева выбила ее из привычного жизненного темпа и заставила испытать реальную боль.

Поэтесса сообщила, что Дементьев являлся не просто человеком, но и великим поэтом и мужчиной, который боготворил женщин и учил других, как нужно вести себя в обществе.

Известно, что композитор Раймонд Паулс, который неоднократно сотрудничал с поэтом, на свей страничке в социальной сети написал: «Я его помню как всегда очень интеллигентного, всегда с хорошей прической, хотя об этом сегодня, конечно, не надо говорить. Я могу только соболезновать его родным».

Сообщается, что поэт Андрей Деменьев ушел из жизни на 90-м году, он проходил плановое лечение в одной из больниц столицы, готовился к празднованию своего юбилея в Твери, который должен был состояться в июле.

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