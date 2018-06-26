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На 90-м году жизни скончался поэт Андрей Дементьев

Сегодня, 11:42

Пожилому писателю и телеведущему стало плохо, когда он выписался из больницы после профилактического лечения.

Как рассказала супруга Андрея Дементьева, после выписки он чувствовал себя хорошо, но потом состояние резко ухудшилось.

Стоит отметить, что недавно Андрей Дементьев попадал в больницу из-за осложнений, вызванных простудой. После этого его начали лечить в московских больницах.

Дементьев скончался на 90-м году жизни. 20 июля он планировал отпраздновать юбилей. Праздник хотели провести в Твери.

Андрей Дементьев – известный поэт, ведущий телевидения и кино. Он работал главредом журнала «юность». Он был лауреатом Государственной премии СССР. Известность получил, как поэт-песенник. Дементьев также был членом Союза писателей СССР.

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