Умер российский музыкант, которого выгнали из самолета из-за его запаха

Сегодня, 07:42

Российский исполнитель Андрей Сучилин умер от инфекции, которая ранее вызвала неприятный запах в самолете. Музыканта сняли с рейса из-за его запаха.

Несчастный случай произошел во время полета из Амстердама в Гран-Канарию 31 мая. Самолету пришлось сесть в незапланированном месте из-за того, что Сучилин источал слишком неприятный запах.

До этого администрация авиакомпании была вынуждена закрыть музыканта в туалете. Российский музыкант, которого выгнали из самолета из-за его запаха, рассказал, что он заболел из-за неправильного лечения.

У Андрея во время полета начался некроз тканей, а после этого он впал в кому. Несмотря на то, что врач пытались его спасти, он умер от болезни. Ранее Сучилин возглавлял группу «До мажор».