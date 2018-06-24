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«Выпускной на свалке»: После «Алых парусов» в Петербурге вывезли 600 кубометров мусора

Сегодня, 19:55

К уборке центра города привлекли 240 дворников и 110 единиц специальной техники.

В Петербурге сразу по окончанию «Алых парусов» коммунальные службы приступили к ликвидации последствий бурного веселья выпускников. Празднование состоялось накануне, 23 июня. Всю ночь школьники гуляли в центрально части города. Наутро дворники начали организованно убирать территорию и успели насобирать более 600 кубометров мусора.

В социальных сетях уже заявили, что это был «выпускной на свалке», упрекнув тем самым празднующих в неаккуратности. Пользователи заявили, что такое поведение является недостойным. При этом нашлись и те, кто оправдывал выпускников, отмечая, что все имеют право на ошибку. В администрации города отметили, что к уборке привлекли порядка 240 дворников, которым помогали 110 единиц техники. Уже спустя несколько часов работники коммунальных предприятий смогли привести центр Петербурга в надлежащий вид.

Ранее мы писали, что во время салюта «Алых парусов» в Петербурге человек упал в Неву. Пьяный мужчина ходил по парапету на набережной и в определённый момент свалился в воду. Его искали более десяти минут, но найти живым так и не смогли. Спасатели начали поиски тела мужчины, поскольку выжить у него шансов практически не было.

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