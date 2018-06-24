Праздник «Алые паруса» в Петербурге шокировал иностранцев

Сегодня, 19:40

Ежегодно на Неве проводится праздник «Алые паруса», который собирает более 50 тысяч выпускников.

Праздник в Санкт-Петербурге был не только для виновников этого дня, но и для иностранцев, которые приехали на футбольные матчи. Он поразил гостей своими масштабами и красотой.

«Алые паруса» действительно удались. Тридцатиминутные фейерверки с привычными белыми ночами очень понравились зрителям такого шоу. Но огромный размах связан тоже и с юбилеем праздника – вчера ему исполнилось 50 лет. Проводился с 1968 по 1979 год, однако благодаря поддержке банка «Россия» был возрожден в 2005 году.

Как заметил расстроенный болельщик Клаудио, после поражения своей сборной Аргентины, тувиденное шоу помогло "прийти в себя". Мировые СМИ также не оставили без внимания «Алые паруса». Писали только положительные отзывы и связывали масштабность с проведением в городе матчей Чемпионата Мира – 2018.