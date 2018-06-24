В Карелии приходит в негодность популярный туристический объект

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Местные жители винят во всём чиновников, которые не принимали даже мало-мальски значимых мер для сохранения деревни.

В Карелии бьют тревогу из-за того, что с туристической карты республики в скором времени может навсегда исчезнуть популярный туристический объект. Заброшенная деревня Пегрема приходит в негодность по причине того, что за территорией, на которой она расположена, никто не ухаживает. Старинный населённый пункт расположен на западном берегу Уницкой губы Онежского озера. Деревня состоит из построек, являющихся образцом деревянной архитектуры Заонежья. Многие туристы хотели бы побывать здесь, но не могут, потому что к населённому пункту попросту отсутствует подъезд. Местные жители жалуются, что власти давно махнули рукой на Пегрему, хотя могли бы хотя бы время от времени направлять сюда людей для покоса травы и вырубки кустарников, ведь старинная деревня способствует увеличению туристической привлекательности Карелии.

Ранее мы писали, что в Ростове памятник архитектуры закрыли баннером. Такое решение накануне ЧМ-2018 приняли городские власти.