Пильщик из Воронежа выиграл в шоу «Лига удивительных людей»

Сегодня, 00:15

Половина участников голосования поддержали мастера бензопилы.

Пильщик Александр Ивченко из Воронежа покорил зрителей шоу «Лига удивительных людей» своим талантом и навыками работы с деревом. Мужчина без лишних проблем выиграл проект и был удостоен справедливой похвалы со стороны профессионального жюри. По итогам зрительского голосования, за Александра отдали свои голоса 52% поклонников шоу. Своё признание ему выразил один из судей «Лиги» Джефф Монсон. Он похвалил Ивченко и даже показал ему приём, который «изменит жизнь».

Сам же пильщик поблагодарил поклонников за поддержку и объяснил свою победу тем, что россияне устали от «шапито». По мнению мастера, людям интересно наблюдать за тем, как кто-то создаёт произведения искусства своими руками. Мужчина считает всеобщее признание признаком того, что находится на правильном пути, и прекращать движение он не собирается. В ближайшее время Александр намерен отправиться на престижный международный конкурс и показать свои работы ещё и там.

Ранее мы писали, что фанат сборной Германии сделал национальный флаг из женского белья. Мужчина решил оригинальным образом поддержать свою команду, которая находилась в шаге от вылета с чемпионата.