Сегодня, 17:19

Столичные музеи ощутили солидный рост числа посетителей. Свой интерес к российской культуре пришли продемонстрировать иностранцы, приехавшие на Чемпионат мира по футболу.

Посещаемость Музея Московского Кремля выросла в два раза, сравнительно с июнем 2017 года. И это не удивительно, ведь культурное заведение принимает максимально допустимое количество гостей, параллельно запустив аудиогид, разговаривающий на шести языках. Как итог, толпы болельщиков ЧМ-2018 нахлынули в музеи Москвы.

Больше всего колоссальному количеству посетителей не могут нарадоваться в Покровском соборе, принявшем 14,4 тыс. человек в период с 15 по 19 июня, и Историческом музее (10,4 тыс.).

Ожидается рост посетителей и в музее «Москва-Сити», предложившему любителям футбола смотреть матчи ЧМ-2018 на высоте более 200 м. Трансляция будет вестись в музейном баре «Высотка», вмещающем до 70 посетителей.