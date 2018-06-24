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Вдова Хворостовского не может смириться с потерей мужа

Сегодня, 00:45

После смерти российского тенора Дмитрия Хворостовского прошло уже семь месяцев. Вдова певца Флоранс Илли все еще скучает за мужем.

Любители оперного пения во всем мире семь месяцев назад понесли серьезную утрату – из жизни ушел российский тенор Дмитрий Хворостовский. Семья исполнителя – жена Флоранс Илли и двое детей, тоже не могут смириться с его кончиной.

В одном из интервью вдова заявила, что все еще скучает за супругом и ежедневно вспоминает о нем. Женщина постоянно мысленно разговаривает с мужем, даже советуется. Напомним, что Хворостовского не стало после тяжелой и продолжительной болезни. Два года он боролся с раком головного мозга. Известно, что жена была с исполнителем до последних минут жизни.

Флоранс рассказала, что оперный певец просил ее и детей не грустить без него, а просто вести привычный для них образ жизни. Несмотря на тяжелую болезнь, Хворостовский всегда заботился о своей семье и близких, поэтому без такой опеки всем ее членам сейчас все еще достаточно тяжело.

На своей страничке в социальной сети вдова Хворостовского разместила архивный снимок, а также необычный пост, в котором признавалась в любви к нему: «Уже семь месяцев. Я все еще люблю тебя и каждый день скучаю».

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