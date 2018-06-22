Тело Коржавина привезут в Россию, где и похоронят

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Знаменитый российский поэт хоть и жил в США, но продолжал любить Россию, где и хотел умереть.

Наума Коржавина не стало сегодня, 22 июня. На 93-м году оборвалась жизнь поэта. Мужчина имел тяжелую болезнь, которая скорее всего и убила его, потому что пока официального заключения нет.

Дочка сообщила, что отец всегда хотел умереть в России, поэтому она исполнит его просьбу. Тело писателя привезут в Россию, где его и похоронят на одном из московских кладбищ. Как сообщает Рубинштейн, то этим уже занимаются друзья семьи.

Наум Коржавин был бунтарем по жизни. Он увлекался поэзией с детства, позже начал издавать сборники, однако в его карьере были и стихи, которые никак не приветствовались в советское время. Он писал в защиту Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, или же «узников свободы», что обернулось ему запретом на публикации. Позже он решается на переезд за океан, где в посольстве пишет «из-за нехватки воздуха для жизни». Однако во время перестройки он посещает Россию, где устраивает литературные вечера.

Известность к нему пришла после альманаха "Тарусские страницы", позже в театре Станиславского он ставит свою пьесу «Однажды в двадцатом».