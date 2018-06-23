Жанне Эппле удалось помолодеть

Сегодня, 05:45

Жанна Эппле выглядит замечательно для своих 53 лет. Недавно актриса очень преобразилась.

Эппле называют женщиной без возраста. Свой новый облик она продемонстрировала в соцсети поклонникам. Жанна выложила свою фотографию, на которой особенно хороша. Подписчицы ее странички завалили актрису комплиментами и вопросами, о том, как ей удалось так помолодеть.

Жанна рассказала, что ее стали огорчать, естественные для ее возраста, изменения на лице. Чтобы вернуть овал лица, как в молодости Жанна, вместе со своим косметологом изучили ее фотографии несколько летней давности.

А потом, ей была проведена процедура с использованием гиалуроновых филлер. Филлеры-это гелеобразные наполнители. Эффект от рассасывающегося наполнителя сохраняется 6-24 месяцев. После чего процедуру надо будет повторить. Эффект омоложения заметен сразу.

В завершении Жанна призналась, что ей не было больно. А ее новая внешность очень обрадовала актрису. В начале этого года Эппле стала бабушкой. У 26-летнего старшего сына Потапа Фрэза родился сын. С супругой Потапа Ангелиной у новоиспеченной бабушки очень трогательные отношения. Малыша назвали необыкновенным именем Северин.