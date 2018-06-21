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Жена Петренко потеряла ребенка

Сегодня, 18:32

На «Первом канале» появилось интервью с третьей женой Алексея Петренко, режиссером Азимой Абдумаминовой. Там она поделилась подробностями личной жизни с покойным артистом.

В программе канала Азима рассказала, что испытывала чувство влюбленности к Петренко, поэтому в 2006 году приняла ухаживания со стороны советского актера. Но, как оказалось, артист на то время был женат, хотя продолжал встречаться с Азимой. Петренко вернулся к своей жене, но не знал, что Абдумаминова беременна. В 2007 у пары родилась дочь Мелания, о которой рождении отец ребенка не знал. В 2010 артисту стало известно о Мелании. После смерти своей супруги Петренко принял решение жить с Азимой. Сначала, по словам режиссера, родители женщины не приняли зятя, но он доказал серьезность своих намерений. Как оказалось, у пары должен был появиться сын. Но новоиспеченная жена Петренко потеряла ребенка.

Затем у артиста начались проблемы со здоровьем, ему сделали несколько операций на сердце. Артист скончался в 2017 году.

Но со смертью Романенко скандалов только прибавилось. Дочь от первого брака хочет отсудить у Азимы наследство отца, которое перешло ей после смерти. Также у адвокатов Полины, дочери актера, есть сомнения, что дочь Мелания действительно имеет родственную связь с актером советского кино.

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