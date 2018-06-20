Специально для ЧМ-2018 в Волгограде сшили текстильный русский мяч

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Народная игрушка была популярна задолго до появления футбола - в X−XV веках.

В Волгограде не отстают от всей страны, всяческим образом удивляющей гостей ЧМ-2018. Местные мастера из клуба народной куклы «Крупеничка» на днях показали, как выглядит настоящий русский мяч. Специально для чемпионата участники сообщества сшили древнюю народную игрушку. К слову, как пояснили рукодельницы, она была популярна на Руси задолго до появления футбола. В X−XV веках русичи активно забавлялись четырехлепестковым мячём из четырех деталей ситцевой ткани.

Мастера пояснили, что слово «мяч» - старинное и имеет значение мягкого шарообразного объекта. Также их в древности называли «шитки» по способу их изготовления. На мероприятие также были приглашены дети, которым очень понравилось наблюдать за шитьём игрушки.

Ранее мы писали, что пенсионерки из Казани сшили из лоскутов портреты Неймара и Роналду. Мастерицы показали, что не остаются в стороне от главного футбольного события четырёхлетия.