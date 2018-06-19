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В конкурсе «Мини Мистер России» одержал победу мальчик из Тулы

Сегодня, 11:34

Юный туляк занял первое место во всероссийском конкурсе. Денис Егоров отправится на международный конкурс «Prince & Princess of the Universe 2019».

Среди участников в возрасте 4-6 лет мальчик одержал победу. Денис также участвовал в «Мини Мисс и Мини Мистер Тула - 2017», там же занял первое призовое место. После чего туляк отправился на конкурс «Мини Мистер России». На фестивале мальчик поведал жюри о своей деятельности в школьной пионерской организации. Также ребенок рассказал жюри, что вместе с другими членами организации участвуют в жизни приюта для животных. Именно это и произвело впечатление на жюри и стало решающим в выборе победителя.

Денис планирует сняться в телешоу «Топ-модель по-детски», а также станет ведущим «Мини Мисс и Мини Мистер России - 2019».

К слову, «Мини-мисс России-2018» стала Екатерина Тан.

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