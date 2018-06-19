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Вдова основателя «Комбинации» вышла замуж за друга Олега Табакова

Сегодня, 09:43

Пара воспитала дочь Ульяну, которая служит в театре МХТ.

Наталья Шишинина, вдова знаменитого основателя группы «Комбинация», вышла замуж. Как удалось выяснить журналистам, женщина уже давно живёт в браке с Юрием Кравцом, который возглавляет театральную школу Олега Табакова. Когда Шишинина стала женой близкого друга знаменитого мэтра, не известно. Пара воспитала дочь Ульяну. Девушка уже успела получить театральное образование и теперь служит в театре МХТ. Как известно, основатель и продюсер «Комбинации» Александр Шишинин погиб при трагических обстоятельствах в 1993 году. У него осталась дочь Виктория, рождённая Натальей Шишининой.

Ранее мы писали, что вдова Баталова из последних сил держит данное слово супругу. Женщина недавно раскрыла последнюю волю супруга.

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