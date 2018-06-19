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Во сне скончалась заслуженный работник культуры России Зинаида Рыкова

Сегодня, 09:20

Старейший администратор Амурской областной филармонии умерла в возрасте 90 лет.

В Благовещенске скоропостижно скончалась Зинаида Андреевна Рыкова. Заслуженный работник культуры умерла во сне около часа ночи 19 июня. Она иронично называла себя Мадам Опавшие Листья. В Амурской областной филармонии она проработала около 40 лет. За это время под её руководством были проведены десятки тысяч мероприятий. Стоит отметить, что в данное учреждение Зинаида Андреевна пришла уже в достаточно солидном возрасте. Ей тогда было 50 лет.

Выдающийся деятель культуры до последнего выполняла свои обязанности. В январе она отметила своё 90-летие. Несмотря на пожилой возраст, она всё равно оставалась энергичной и весёлой. Дата прощания с Зинаидой Андреевной будет сообщена позже.

Ранее мы писали, что в Москве госпитализировали Иосифа Кобзона. Народный артист России остался на обследование в онкоцентре. Помощники депутата Госдумы сообщили, что в данный момент он чувствует себя хорошо.

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