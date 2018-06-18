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Юмористы из Нальчика получили многомиллионный приз

Сегодня, 17:57

Дуэт юмористов «Лена Кука» во второй раз стали главными призерами телешоу «Камеди Баттл» на ТНТ. Комедийный дуэт из Кабардино-Балкарии стал популярным, благодаря своим пародиям на штампы в кино.

Ребята снова смогли выделиться на телеконкурсе. Юмористы из Нальчика соревновались с очень сильными противниками: Щербакой и дуэтом «Кукота и Чехов». Артисты замечательно выступили, покорили сердца зрителей и знаменитых членов жюри, превзошли в мастерстве соперников и получили главный многомиллионный приз телешоу - 5 миллионов рублей.

Юмористы с радостью поделились своим успехом в Instagram.

Поклонники порадовались за своих кумиров и не скупились на похвалу: «Вы лучшие!», «Нальчик вперёд!»

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