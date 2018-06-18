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Иосифа Кобзона госпитализировали в онкоцентре

Сегодня, 16:55

Состояние артиста резко ухудшилось, в связи с чем его оставили в медучреждении.

Народного артиста России Иосифа Кобзона госпитализировали после того, как состояние его здоровья резко ухудшилось. Певца содержат в онкоцентре, где ему оказывают должный уход. Отмечается, что знаменитость самостоятельно обратился в медицинское учреждение после того, как почувствовал себя плохо. Врачи провели обследование и порекомендовали артисту остаться на несколько дней в центре. Кобзон занял палату в хирургии и сейчас находится под тщательным присмотром специалистов. Сам певец заявил в интервью прессе, что чувствует себя хорошо. Когда его выпишут, пока не известно.

Ранее стало известно, что Дима Билан потратит свой отпуск на серьезное лечение. Певец обратился в клинику после того, как запущенный бронхит дал о себе знать. Теперь знаменитости требуется серьёзная помощь врачей.

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