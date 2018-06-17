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В Самаре сербские и российские болельщики совместно исполнили «Катюшу»

Сегодня, 18:11

Сербские болельщики заглянули в один из самарских баров. Видео с исполнением всемирно известной песни опубликовали в сети.

Сегодня перед матчем сборной Сербии и сборной Коста-Рики футбольные фанаты посетили один из лучших городских баров «На дне». Там они встретились с российскими болельщиками и совместно исполнили легендарную песню «Катюша», показывая свое дружелюбие и взаимоуважение. Помимо этого, сербы показывали международную признательность и дружбу с российскими любителями футбола, выкрикивая: «Сербы и русские – братья навек». Видео активно распространяется в сети.

Отметим, матч, который прошел на стадионе «Самара Арена», завершился. Победу одержала сборная Сербии, обыграв Коста-Рику со счетом 1:0. По результатам игры защитник сборной Сербии Александр Коларов был признан лучшим игроком матча.

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