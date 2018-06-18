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В Казани в дни ЧМ-2018 пройдут бесплатные концерты

Сегодня, 02:45

Пешеходная улица имени Баумана города Казани станет сценой. Множество мероприятий, которые будут проходить в Казани во время ЧМ-2018 по футболу, не позволят скучать жителям и гостям города.

Возле памятника Казанскому коту будут проходить концерты различных исполнителей. Прозвучат композиции в самых разнообразных стилях. Можно будет услышать рок, джаз-рок, альтернативный рок. Артисты будут играть инди-поп, синти-поп, кантри и инструментальную музыку. Жители и гости Казани смогут познакомиться с современной татарской альтернативной музыкой. Наслаждаться выступлениями музыкантов можно будет целых шесть дней совершенно бесплатно.

Концерты будут проходить с 15.00 до 18.00 19, 23, 26, 29 июня и 5 июля.

Улица Баумана находится в историческом центре столицы Татарстана. Свое начало она берет от Кремля. Ее еще называют «Казанский Арбат».

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