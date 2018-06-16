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В Кембридже состоится «голый велопробег»

Сегодня, 17:32

Подобное мероприятие проводится ежегодно. Участники объясняют, что это не слёт эксгибиционистов, а благое дело.

В Кембридже состоится «голый велопробег» в знак протеста против автомобильной культуры и повышения осведомленности об уязвимости велосипедистов. Акция проводится уже четвертый год, но на этот раз велосипедисты объедут весь город.

Организатор пробега отметил, что велосипедисты почти всегда возвращаются на следующий год проведения акции. Он считает, что быть голым на публике в Великобритании законно до тех пор, пока не будет совершен половой акт или это не будет сделано с "намерением вызвать бедствие, тревогу или возмущение".

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