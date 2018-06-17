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Снимки хранились у сына известного фотографа Кацудзи Абэ, который ушел из жизни еще 10 лет назад. Выяснилось, что сделаны они были в 1966 году во время гастролей группы, видеозаписей со времен которых не осталось.

Уникальное открытие было совершено в апреле этого года, когда в Японии нашли 60 эксклюзивных фотографий The Beatles. Данные снимки, кроме одного, ранее не были опубликованы и хранились в непроявленном виде, однако фотограф успел доделать работу, но по каким-то причинам не стал продавать изображения.

Сын Кацудзи Абэ сразу же обратился к специалистам, которым отнес изображения, а после завершения экспертизы выяснилось, что фото действительно уникальны. Теперь фотографии будут проданы, а перед этим их покажут по местному телеканалу.