«Ну и хрен с ним»: Лена Миро наплевательски высказалась о смерти Говорухина

Скандальная блогерша негативно относилась к легендарному режиссеру, так как он был депутатом Госдумы России, а это «диагноз».
14 июня не стало Станислава Говорухина. Коллеги по киноиндустрии и политической деятельности со слезами на глазах приняли трагическую новость. До сих пор отойти от шока не могут и рядовые почитатели режиссера.
Блогерша Лена Миро не относит себя к категории скорбящих. В привычной для себя манере скандалистка наплевательски высказалась о смерти депутата Госдумы России.
Негативное отношение блогерши к Говорухину вызвано политической деятельностью последнего. У скандалистки человек, сидящий рядом с секс-скандалистом Слуцким, Володиным и прочими «деятелями», не вызывает уважения. Это диагноз, как прокаженный, подчеркнула Миро.
В завершении блогерша обратила внимание подписчиков на рядовых граждан, ежедневно умирающих в России. К ним Лена испытывает искреннее сожаление, в отличие от Говорухина и «ему подобных».