«Ну и хрен с ним»: Лена Миро наплевательски высказалась о смерти Говорухина

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Скандальная блогерша негативно относилась к легендарному режиссеру, так как он был депутатом Госдумы России, а это «диагноз».

14 июня не стало Станислава Говорухина. Коллеги по киноиндустрии и политической деятельности со слезами на глазах приняли трагическую новость. До сих пор отойти от шока не могут и рядовые почитатели режиссера.

Блогерша Лена Миро не относит себя к категории скорбящих. В привычной для себя манере скандалистка наплевательски высказалась о смерти депутата Госдумы России.

«У меня этот деятель не вызывает эмоций. Ни хороших, ни особо плохих. Как говорят в таких случаях, умер Максим – ну и хрен с ним», - написала Миро в своем Telegram-канале.

Негативное отношение блогерши к Говорухину вызвано политической деятельностью последнего. У скандалистки человек, сидящий рядом с секс-скандалистом Слуцким, Володиным и прочими «деятелями», не вызывает уважения. Это диагноз, как прокаженный, подчеркнула Миро.

В завершении блогерша обратила внимание подписчиков на рядовых граждан, ежедневно умирающих в России. К ним Лена испытывает искреннее сожаление, в отличие от Говорухина и «ему подобных».