Путин приехал на церемонию прощания с Говорухиным

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Президент посетил храм Христа Спасителя, возложив розы к гробу погибшего. Владимир Путин выразил величайшие соболезнования вдове Говорухина.

Сообщается, что режиссера и актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Ранее Владимир Путин отправил вдове режиссера сообщение, в котором рассказал о великих достижениях ее мужа, а также посочувствовал ей в утрате. «Станислав Сергеевич трудился на все сто процентов, отдавая себя и кинематографу, и политике», - подчеркивает президент. После церемонии прощания Путин сказал несколько слов о деятельности режиссера, сравнив его работу с дирижером большого театра, которому удавалось управлять несколькими сферами одновременно.

«Говорухин отбирал нужных людей, словно дирижер, делал это гениально, и был настоящим актером и деятелем искусства», - заключил Путин. Владимир Владимирович рассказал, что был знаком с режиссером с 2011 года, во время того, как Говорухин возглавлял предвыборный штаб. Церемония началась в девять утра в Храме, и закончится в 13:00. Почтить память пришел и Сергей Кириенко, Владимир Мединский, Леонид Рошаль, а также исполнители Александр Розенбаум и Игорь Крутой.