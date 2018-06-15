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«Нужен культурный обмен»: Варламов пережил перелёт с толпой фанатов

Сегодня, 21:25

Блоггер рад, что ЧМ-2018 в России стал настоящим праздником и «суровые начальники» больше ничего не могут сделать поющей толпе людей и мужчинам в платьях. Они испугано смотрят туристов, понимая, что в этом веселье такое «начальство» лишнее.

Илья Варламов высказался о поездке на своём сайте. Он заявил, что пережил перелёт в Екатеринбург на ЧМ-2018 из Москвы с толпой уругвайских фанатов. Их было буквально полсамолёта. В один момент туристы стали дружно петь. Россияне смущались и напрягались, но позже на их лицах появились улыбки.

По словам журналиста, сейчас в России происходит удивительное событие – в страну приехали люди со всего мира. Им нужен праздник, и они не знают, что за распитие алкоголя задерживают, за танцы на улице можно познакомится с ОМОНом. Видя туристов, россияне сами «расцветают».

Ещё вчера мужчину в платье обзывали геем и избивали, а сегодня с таким иностранцем будут фотографироваться даже «суровые мужики» с завода.

Блогер считает, что людям нужен культурный обмен, чтобы они чувствовали себя частью мира, а не изгоями или каким-то «особенным» народом.

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