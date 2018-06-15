Disney снимет фильм по сценарию Шамиля Агаева из Тюмени

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Житель Тюмени Шамиль Агаев победил в конкурсе «Счастливые истории». Проводит его всемирно известная компания Disney.

Народное голосование определило пятьдесят лучших сюжетов. Из пятидесяти победителей жюри выбрало одного. Им стал Шамиль. История, которую он придумал, войдет в качестве одного из сюжетов в фильм, который компания Disney планирует выпустить на экраны в 2019 году.

Сюжет фильма будет снят по новелле Агаева «Я тебя знаю». В произведении рассказывается, как два человека случайно встретились, узнали друг друга. Но не могут вспомнить, где раньше встречались. Пытаясь понять откуда они знают друг друга, герои успели подружиться. Но потом один из них вспоминает, что когда-то они очень сильно насолили друг другу. Герои понимают, что дальнейшая их дружба невозможна.

Развязку этого сюжета можно будет узнать, посмотрев фильм, когда он появится на экранах.