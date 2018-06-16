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Вдова Баталова из последних сил держит данное слово супругу

Сегодня, 06:15

Об этом Гитана Аркадьевна со слезами на глазах призналась спустя год после смерти своего мужчины. Известный по роли Гоши, Георгия, Гоги в фильме «Москва слезам не верит» Баталов завоевал сердца многих женщин, но до последних дней был верен лишь двум: жене и дочери Марии. Его просьба к супруге касалась именно Машеньки.

Вдова Баталова из последних сил держит слово данное супругу, недавно раскрыла его последнюю волю. Прошел год со смерти 88-летнего артиста России Алексея Баталова, а его имя не пропадает с газет и новостных лент. Артист любил жену и дочь и для этого всегда был для них опорой и каменной стеной.

Сейчас вдова Баталова сосредоточена на том, чтобы подольше побыть в этом мире и с Машей и уделить ей максимум времени. Такой обед дала Гитана Аркадьевна своему супругу почти перед его смертью.

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