Николай Караченцов впервые вышел в свет после серьезного ДТП

Сегодня, 08:16

Николай Караченцов стал гостем программы «Пусть говорят». Мужчина впервые за долгий период восстановления после аварии вышел на публику.

Вместе с Караченцевым в эфир программы пришла его жена Людмила Поргина, которая сопровождала своего мужа. Подчеркивается, что актер до сих пор не может справиться с последствиями аварии, ему все еще трудно говорить. Поргина рассказала, что Николай получил серьезное сотрясение мозга и теперь ему трудно ходить и связно говорить, актер может выговорить только отрывки фраз. Женщина намерена доказать всем свою невиновность, а также обратиться в Верховный суд за справедливостью.

Людмила, не скрываясь сказала, что готова заплатить пострадавшим за полученные травмы. Во время ДТП Караченцов получил серьезные травмы, и довольно долгое время пробыл в коме. На программу приехала и вторая сторона аварии, но Людмила сказала, что ее муж выйдет только тогда, когда они уйдут. Подчеркивается, что это уже вторая серьезная авария в жизни актера. Еще после событий 2005 года мужчина так и не смог нормально выйти в свет, так как его речь не восстановилась, а реакция на общество остается рассеянной.