VistaNews.ru


Николай Караченцов впервые вышел в свет после серьезного ДТП

Сегодня, 08:16

Николай Караченцов стал гостем программы «Пусть говорят». Мужчина впервые за долгий период восстановления после аварии вышел на публику.

Вместе с Караченцевым в эфир программы пришла его жена Людмила Поргина, которая сопровождала своего мужа. Подчеркивается, что актер до сих пор не может справиться с последствиями аварии, ему все еще трудно говорить. Поргина рассказала, что Николай получил серьезное сотрясение мозга и теперь ему трудно ходить и связно говорить, актер может выговорить только отрывки фраз. Женщина намерена доказать всем свою невиновность, а также обратиться в Верховный суд за справедливостью.

Людмила, не скрываясь сказала, что готова заплатить пострадавшим за полученные травмы. Во время ДТП Караченцов получил серьезные травмы, и довольно долгое время пробыл в коме. На программу приехала и вторая сторона аварии, но Людмила сказала, что ее муж выйдет только тогда, когда они уйдут. Подчеркивается, что это уже вторая серьезная авария в жизни актера. Еще после событий 2005 года мужчина так и не смог нормально выйти в свет, так как его речь не восстановилась, а реакция на общество остается рассеянной.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жена Караченцова рассказала об аварии и здоровье ее мужа

Жена Караченцова призналась, что не против познакомиться с любовницей мужа

Супруга Караченцова пообещала ему вечную жизнь в раю

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем