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Рассекречены размеры наследства, оставленного Говорухиным

Сегодня, 07:24

Основные активы режиссера получили огласку в президентской кампании в 2000 году. Вторая жена и трое детей могут претендовать на лакомый кусок наследия, среди которого дорогой фарфор и керамика, раритетные картины, мебель и земельные участки с жилплощадью.

Родственникам стоит подготовиться к оглашению последней воли именитого режиссера. Ушедший из жизни 83-летний Станислав Говорухин сполна обеспечил безбедное существование своих родных. По данным инсайдеров, уже рассекречены размеры наследства, оставленного родным. Говорухиным собрана уникальная коллекция фарфора и керамики, ее оценкой пока никто не занялся, но наличие раритета в его доме не опровергал Станислав еще и при жизни.

Необычные картины, вышедшие из-под кисти именитых художников, пройдут процедуру «дележки». Шикарная кожаная деревянная мебель также будет разделена между наследниками. Кроме того, автомобили, земля, квартиры, дома, банковские счета разделят между второй женой Станислава и его тремя детьми.

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