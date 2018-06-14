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Общество фолиантов показало выпуск нового издания секс-гида, который можно рассматривать с новой точки зрения. Теперь женщины иллюстрируют древний текст.

Камасутра провела ребрендинг впервые за 2000 лет. Теперь на страницах издания будут публиковаться фото с женщинами. Отметим, ранее женщины никогда не иллюстрировали текст секс-гида.

Однако, с целью расширения аудитории почитателей искусства о сексуальной близости, издатели решили переиздать Камасутру. Теперь рукопись смогут изучить не с мужской точки зрения, как это было всегда, а рассмотреть сексуальные позиции и методы, исходя из предпочтений прекрасной половины человечества.

Автором эскизов для нового издания стал иллюстратор из Лос–Анджелеса Викто Нгай. Художник отметил, что вместо того, чтобы создавать откровенно сексуальные иллюстрации, он старался провести тонкую грань между «мучительным и элегантным». Он подчеркнул, что многие сцены написаны таким образом, чтобы зритель находился в женской точке зрения, в то время, как письменность отражает патриархальное отношение.

По предварительным данным, будет выпущено только 750 экземпляров издания, стоимость одного из них составит 395 фунтов стерлингов.