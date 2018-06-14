VistaNews.ru


В храме Христа Спасителя можно будет попрощаться с Говорухиным

Сегодня, 20:04

Режиссер и политик умер в возрасте 82 лет. Похороны Говорухина состоятся 16 июня на Новодевичьем кладбище в Москве.

Станислав умер сегодня, 14 июня. Режиссер не выдержал последствий тяжелой болезни и покинул мир прямо в санатории «Барвиха». Церемония прощания состоится в храме в 9:00 и окончится в 13:00. Церковь была построена и открыта 19 августа 1996 года, теперь здесь проводят прощания с умершими и крещения младенцев.

О кончине известного кинорежиссера и депутата сообщил член государственной думы РФ Володин. Владимир Путин также выразил свои соболезнования по этому поводу. Путин даже отправил жене режиссера письмо, в котором сообщил о том, что Станислав был очень талантливым во многих сферах жизнедеятельности, и привнес в развитие современной России очень многое.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Мединский считает Говорухина своим наставником и учителем

Пресс-секретарь опровергла слухи о смерти Станислава Говорухина

Умер заслуженный художник России Никита Медведев

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем