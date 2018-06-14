В храме Христа Спасителя можно будет попрощаться с Говорухиным

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Режиссер и политик умер в возрасте 82 лет. Похороны Говорухина состоятся 16 июня на Новодевичьем кладбище в Москве.

Станислав умер сегодня, 14 июня. Режиссер не выдержал последствий тяжелой болезни и покинул мир прямо в санатории «Барвиха». Церемония прощания состоится в храме в 9:00 и окончится в 13:00. Церковь была построена и открыта 19 августа 1996 года, теперь здесь проводят прощания с умершими и крещения младенцев.

О кончине известного кинорежиссера и депутата сообщил член государственной думы РФ Володин. Владимир Путин также выразил свои соболезнования по этому поводу. Путин даже отправил жене режиссера письмо, в котором сообщил о том, что Станислав был очень талантливым во многих сферах жизнедеятельности, и привнес в развитие современной России очень многое.