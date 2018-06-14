Якубович: Зрители приходят на «Поле чудес» жрать

Сегодня, 18:23

После окончания съемок артист должен успеть одно: быстро выскочить из зала. Бессменный ведущий программы четко ответил на главный вопрос, который волнует всех телезрителей.

Леонид Якубович рассказал, что зрители приходят на «Поле чудес», чтобы жрать. По словам ведущего, они печатают не больше 150 билетов, но такового количества никогда не увидеть. В основном в зал приходят до 400 человек, иногда он замечал больше тысячи. Звезда экрана лично проверял зрителей и все предоставили билеты.

Леонид Якубович раскрыл главный секрет «Поля чудес», который заключается в исчезновении гостинцев, полученных от участников. Оказывается, как только заканчиваются съемки, Якубович моментально стартует за кулисы, так как все гости бросаются к барабану и начинают есть все, что видят, также прячут еду в карманы. Администраторы предупреждают всех, чтобы они не давили детей. От подобного Якубович до сих пор в шоке.