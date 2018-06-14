VistaNews.ru


Якубович: Зрители приходят на «Поле чудес» жрать

Сегодня, 18:23

После окончания съемок артист должен успеть одно: быстро выскочить из зала. Бессменный ведущий программы четко ответил на главный вопрос, который волнует всех телезрителей.

Леонид Якубович рассказал, что зрители приходят на «Поле чудес», чтобы жрать. По словам ведущего, они печатают не больше 150 билетов, но такового количества никогда не увидеть. В основном в зал приходят до 400 человек, иногда он замечал больше тысячи. Звезда экрана лично проверял зрителей и все предоставили билеты.

Леонид Якубович раскрыл главный секрет «Поля чудес», который заключается в исчезновении гостинцев, полученных от участников. Оказывается, как только заканчиваются съемки, Якубович моментально стартует за кулисы, так как все гости бросаются к барабану и начинают есть все, что видят, также прячут еду в карманы. Администраторы предупреждают всех, чтобы они не давили детей. От подобного Якубович до сих пор в шоке.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Леонид Якубович считает «Поле чудес» диагнозом

Первый канал объяснил скандальные слова Якубовича о шизофрении

Раскрыт секрет экстремального похудения Леонида Якубовича

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем