Никас Сафронов расплакался в эфире программы "Прямая речь"

Сегодня, 16:48

В интервью Сафронов обвинил журналистов в смерти Станислава Говорухина. Художник сообщил некоторые факты из жизни режиссера.

Художник рассказал, как в период болезни и его плохого самочувствия СМИ все больше угнетали Говорухина своими ложными новостями о его смерти. Никас не смог сдержать слез, и расплакался прямо в студии «Прямая речь», вспоминая юность и дружбу со Станиславом.

Также эмоционально мужчина поведал и об открытии своей новой выставки, которая состоится в музее Радищева. Там саратовцы смогут увидеть его композиции и узнать некоторые провокационные факты из его жизни. Эфир программы «Прямая речь» выйдет сегодня в 20:00.