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Юлия Снигирь назвала Захара Прилепина «мерзотой»

Сегодня, 01:45

Захара Прилепина возмущает, что актеры, например Евгений Цыганов, которых мы видим на экране в роли бравых гусар или солдат, за кадром не совершают поступки. Свое мнение и рассуждение на эту тему писатель выложил в сеть. Супруга актера Юлия Снигирь прокомментировала пост в жесткой форме.

С февраля 2017 года Захаром Прилепиным создан собственный батальон в Донбассе. Он получил майорские погоны непосредственно от Главы ДНР Александра Захарченко и занял должность заместителя комбата спецназа по работе с личным составом ВС ДНР.

За плечами писателя служба в ОМОНе, несколько командировок в горячие точки, в частности в Чечню и Дагестан. После воссоединения Крыма и России Прилепин неоднократно бывал на юго-востоке Украины, организовывал сбор средств в помощь ДНР и ЛНР.

Захар Прилепин на своей странице поставил в упрек Цыганову его заступничество за Олега Сенцова, который отбывает срок по обвинению в терроризме, при том, что актер за 4 года война на Донбассе ни слова не сказал о погибших людях. Писатель считает, что таким актерам более всего подошли бы роли новогодних зверюшек и хоббитов.

Юлия Снигирь заступилась за своего супруга Максима Цыганова. В своем комментарии она назвала Прилепина «мерзотой».

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