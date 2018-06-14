Ахеджакова рассказала о молодом Говорухине

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В последние годы режиссёр сильно изменился, заметила Ахеджакова.

О молодом Говорухине вспомнила советская и российская актриса Лия Ахеджакова. Она отметила, что знала и общалась с ним во время совместной работы на Одесской киностудии. По её словам, она запомнила его светлым и симпатичным человеком. С тех пор режиссёр сильно изменился, как утверждает актриса. Как известно, у Ахеджаковой и Говорухина расходились взгляды по многим вопросам. В частности, он активно поддерживал политику действующей власти, в то время, как она всячески критиковала руководство страны, особенно после 2014 года. Тем не менее, Ахеджакова выразила свои соболезнования в связи со смертью режиссёра.

Как известно, режиссёр за свою карьеру снял более 20 фильмов сперва в СССР, а затем в России. В числе его работ такие легендарные фильмы как «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину». Также Говорухин активно снимался в кино. На его счету более 30 ролей.

Ранее в сети вспомнили лучшие киноработы режиссёра Говорухина. Поклонники привели наиболее успешные фильмы, которые в своё время снял мастер. Таковых оказалось немало, поскольку знаменитого постановщика считали поистине выдающимся специалистом.