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Светлана Светличная и сын помирились после долгой ссоры

Сегодня, 13:31

Знаменитая актриса Светлана Светличная, которой сейчас 78 лет, долгое время не общалась со своим сыном Алексеем.

 Сначала между матерью и сыном произошла размолвка из-за нового супруга Светланы. Брак длился всего месяц, но Алексея обидело замужество матери, после смерти отца и первого супруга Светличной Владимира Ивашова.

Позднее произошла ссора из-за квартиры, которая осталась после гибели младшего сына актрисы Олега. Причина смерти не известна и сегодня. Олег умер при невыясненных обстоятельствах. Его квартиру Светлана оставила для старшего сына, который впоследствии отдал квартиру дочери Марии. Мария квартиру продала, что очень обидело Светлану Светличную. Мать и сын перестали общаться, даже не созванивались.

Сегодня Алексей чувствует свою вину перед мамой. Их отношения налаживаются. После долгой ссоры они помирились.

Правнук актрисы стал кадетом Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова. Осенью прошлого года он дал присягу на верность Отечеству. Светлана присутствовала на этом важном мероприятии и поддержала младшего Владимира.

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