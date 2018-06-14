«Он был необыкновенным»: Максакова прокомментировала смерть Говорухина

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На 83-м году жизни скончался режиссер Станислав Говорухин. Его коллега по киноиндустрии Людмила Максакова опечалена трагической новостью.

«Он был необыкновенным», - высказалась о киноделе легендарная советская актриса.

Максакова назвала Говорухина изумительным мастером своего дела и замечательным человеком, который верил в способность порядочных и честных людей изменить мир к лучшему. Очень горько и грустно, прокомментировала смерть режиссера актриса.

Говорухин умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой кинодел боролся длительное время.