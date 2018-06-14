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Мосгордума: Говорухину нужно поставить памятник

Сегодня, 12:51

Смерть известного кинорежиссёра является сегодня основной темой. Его кончина потрясла не только россиян, но и жителей других стран.

О ней уже высказались множество известных деятелей политики и культуры, не говоря о соцсетях. Мосгордума считает, что Говорухину нужно поставить памятник.

Такое мнение высказал Евгений Герасимов, возглавляющий в ней комиссию, занимающуюся культурой и массовыми коммуникациями.

Парламентарий полагает, памятник Говорухину может появиться и в Москве, и там, где он родился. Герасимов считает, что одесситы обязательно захотят увековечить его память на территории своего «потрясающего города».

Герасимов сказал, что кончина Говорухина, это «огромная горечь и утрата». Он охарактеризовал усопшего в качестве талантливейшего, остроумного, порядочного и деликатного человека, который всё делал от души.

Помимо того, он был замечательным человеком в обычном общении. Людей, имевших возможность общаться с ним, депутат назвал счастливыми.

Герасимов полагает, увековечивание памяти Говорухина произойдёт наверняка, но пока об этом говорить рано.

По его мнению, Мосгордума не откажет в предложении о присвоении его имени одной из улиц столицы.

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