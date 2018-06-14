Мосгордума: Говорухину нужно поставить памятник

Смерть известного кинорежиссёра является сегодня основной темой. Его кончина потрясла не только россиян, но и жителей других стран.
О ней уже высказались множество известных деятелей политики и культуры, не говоря о соцсетях. Мосгордума считает, что Говорухину нужно поставить памятник.
Такое мнение высказал Евгений Герасимов, возглавляющий в ней комиссию, занимающуюся культурой и массовыми коммуникациями.
Парламентарий полагает, памятник Говорухину может появиться и в Москве, и там, где он родился. Герасимов считает, что одесситы обязательно захотят увековечить его память на территории своего «потрясающего города».
Герасимов сказал, что кончина Говорухина, это «огромная горечь и утрата». Он охарактеризовал усопшего в качестве талантливейшего, остроумного, порядочного и деликатного человека, который всё делал от души.
Помимо того, он был замечательным человеком в обычном общении. Людей, имевших возможность общаться с ним, депутат назвал счастливыми.
Герасимов полагает, увековечивание памяти Говорухина произойдёт наверняка, но пока об этом говорить рано.
По его мнению, Мосгордума не откажет в предложении о присвоении его имени одной из улиц столицы.