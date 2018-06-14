«Огромная утрата»: Юрий Кара прокомментировал смерть Говорухина

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Режиссер признался, что поддерживал коллегу, когда тот хотел стать президентом России.

Смерть Станислава Говорухина прокомментировал его друг Юрий Кара. По его словам, лично для него данная трагедия – это огромная утрата. При этом режиссёр отметил, что потеря эта значима не только для него, но и для всех россиян, всего искусства в целом. Кара признался, что Говорухина он рассматривал не только, как режиссёра, но и как значимого общественного деятеля. По его словам, тот тонко чувствовал процессы, которые происходят в обществе. Режиссёр подчеркнул ,что считает, что Говорухин всегда был нужен России и нужен сейчас. Он признался, что в 90-х голосовал за него, когда он баллотировался на пост президента.

На самом деле Говорухин участвовал в президентских выборах, но прошли они 26 марта 2000 года, сразу после того, как о своей отставке объявил Борис Ельцин. Говорухин по итогам голосования набрал 0,44% голосов избирателей. Президентом же стал Владимир Путин. Как известно, с российским лидером его связывали дружеские отношения.

Сам Путин также выразил слова соболезнования в связи со смертью Говорухина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.