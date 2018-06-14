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Путин выразил слова соболезнования в связи со смертью Говорухина

Сегодня, 12:22

Президента России и актёра связывали дружеские отношения.

Соболезнования, а также слова поддержки высказал в связи со смертью Станислава Говорухина Владимир Путин. Его обращение по этому поводу передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На специальном брифинге он отметил, что Путин считал его гениальным режиссёром. Глава государства всегда относился к нему, как активному и уважаемому общественному деятелю. Отдельно Песков отметил, что российский лидер ценил в Говорухине его точку зрения и умение отстоять свою позицию по отдельным вопросам. Спикер Кремля напомнил, что на протяжении долгого периода времени связывали не только рабочие отношения. Путин и Говорухин были настоящими друзьями. Песков отметил, что президент соболезнует всем, кто чувствует эту потерю, семье и близким режиссёра.

Ранее данную трагедию прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Политик признался, что до сих пор не может поверить в смерть артиста. Он подчеркнул, что эту новость трудно принять.

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