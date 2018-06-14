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Поклонники вспоминают лучшие киноработы режиссёра Станислава Говорухина

Сегодня, 11:21

На 83-м году жизни скончался известный российский актер и режиссёр Станислав Говорухин. Преданные поклонники почтили память кинорежиссёра вспомнив его лучшие работы в кино.

За свою жизнь Станислав Говорухин множество раз выступил в роли режиссёра, сценариста, а также исполнял роли в собственных фильмах. Первой работой режиссёра Говорухина был короткометражный фильм «Аптекарша», который был снят в 1964 году. Далее поклонники вспоминают популярный советский фильм «Маршал революции» 1978 года, где актер исполнил роль генерала Александра Кутепова. В 1979 годах выходит такие культовые фильмы, как «Место встречи изменить нельзя» и «Пираты XX века».

В 1981 году Говорухин снял детский фильм «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Из популярных киноработ фанаты вспоминают «Любовь-морковь 3», «9 рота», «Пассажирка». Последней работой великого Станислава Говорухина, где он выступил одновременно в роли режиссёра, сценариста и продюсера был фильм 2015 года «Конец прекрасной эпохи».

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