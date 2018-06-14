На 83-м году жизни скончался Станислав Говорухин

Сегодня, 11:11

Не смотря на все предыдущие заявления, сейчас эту информацию сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Буквально вчера супруга и родственники Станислава Говорухина опровергли слухи о его смерти. Тогда стало известно, что на фестивале «Кинотавр» режиссёру и депутату стало плохо. Многие СМИ сразу же «похоронили» Говорухина. Но его жена заявила, что режиссёр чувствует себя в порядке. Такое же заявление делали и его пресс-секретари.

Однако сейчас всё более серьёзно, ведь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин лично заявил, что Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни уже сегодня, 14 мая. Пока что дополнительной информации и комментариев родственников нет.