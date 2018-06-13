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Пресс-секретарь опровергла слухи о смерти Станислава Говорухина

Сегодня, 13:37

На сочинском фестивале "Кинотавр" поползли слухи об очень плохом самочувствии режиссера.

Сегодня стала появляться информация о том, что известный режиссер, председатель Комитета Государственной думы по вопросам культуры Станислав Говорухин скончался. Сейчас эти данные уже получили опровержение, его дали коллеги Станислава Сергеевича. Также Мария Шоппо, пресс-секретарь, опровергла слухи о смерти Станислава Говорухина, режиссера и деятеля культуры России.

Связи со Станиславом Сергеевичем сейчас нет, однако, со слов его директора, Говорухин пребывает в Подмосковном санатории в поселке Барвиха. Она считает, что эта информация "злая шутка".

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