Жителям Москвы предлагают спеть 22 июня песни военных лет

Сегодня, 08:44

Власти анонсировали мероприятия по случаю приближения даты, значимой для истории России.

В парках Москвы 22 июня пройдет акция «Парки поют». В её рамках жителям города предлагают посетить природные зоны и спеть песни военных лет о Великой Отечественной войне. Непосредственно исполнять памятные для нашей страны композиции будут профессиональные хоры, однако москвичи и гости города смогут также присоединиться к ним и вспомнить о подвиге советских солдат. В частности, в парках будут исполнять такие песни, как «Катюша», «На безымянной высоте», «День Победы» и прочие. Будут ли участвовать в акции первые лица города, не известно.

Ранее мы писали, что в Москве к ЧМ-2018 бесплатно продемонстрируют редкие фильмы про футбол. Отмечается, что к показу приготовят 13 различных картин.