В США детский телеканал Disney прервал трансляцию из-за поцелуя девушек в игре

Disney XD транслировал трейлер The Last of Us 2 в рамках конференции Е3 2018, организованной Sony. В определенный момент вещание прервалось из-за непредназначенной для юных зрителей сцены.

Телеканал Disney прервал трансляцию из-за поцелуя девушек в игре из соображений цензуры. Детский ТВ-вещатель решился впервые продемонстрировать юным зрителям конференцию Е3, зная, что на ней часто показывают РС-игры исключительно для достигших совершеннолетия геймеров. О последствиях инцидента в эфире Disney XD не сообщается.

Ранее в США разгорелся секс скандал с участием Джона Лассетера. Глава Pixar и руководитель Disney пристрастился к чрезмерным объятиям женщин и вульгарным высказываниям. Доработав до конца текущего года, обладатель двух «Оскаров» покинет любимое место работы. Лассетер извинился перед коллегами за допущенную оплошность.