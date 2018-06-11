В Тбилиси из-за тяжёлой болезни умер известный актёр и певец Гио Хуцишвили

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Как отметили грузинские политики, смерть 55-летнего деятеля культуры – большая потеря для всей страны.

Сегодня, 11 июня, представители Министерства культуры и спорта Грузии сообщили, что в Тбилиси умер известный актёр и певец Гио Хуцишвили. Ему было 55 лет. Как рассказали грузинские информагентства, певец и актёр умер из-за тяжёлой онкологической болезни.

Давид Окиташвили, который является представителем культурной грузинской Палаты, заявил, что смерть Хуцишвили – трагедия для всей страны и её культуры. Буквально пару недель назад в Тбилиси у городской филармонии открыли его именную звезду. Тогда в мероприятии участвовали деятели культуры, политики, чиновники и сам артист.

Хуцишвили за больше чем 30 лет работы снялся в 10 фильмах. Его творчество хорошо известно во многих странах мира.