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Актёр Джексон Оделл умер в 20 лет

Сегодня, 21:57

Тело молодого человека было найдено 8 июня. Правоохранители предварительно сообщили, что следов насилия на теле знаменитости не было.

 Иностранные источники сегодня сообщили о том, что молодой актёр в возрасте 20-ти лет ушел из жизни. Его бездыханное тело обнаружили в собственном доме в Сан-Фернандо, Калифорния. Пока что достоверно не установлена точная причина смерти актера. Следов насилия на нем не было. Ведется следствие по факту трагедии.

Напомним, что свою карьеру Оделл начал в 12 лет. Популярность приобрел после исполненной роли в сериале «Голдберги». Плюс ко всему, он увлекался музыкой, и сам являлся автором песен.

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